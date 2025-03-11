Вашингтон, 11 марта, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Представители США и России проведут встречи по Украине 11 или 12 марта. Об этом со ссылкой на американского президента Дональда Трампа сообщило 11 марта агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы собираемся встретиться с ними (представителями России. — Прим. ред.) позже, сегодня и завтра. Надеюсь, нам удастся выработать соглашение», — процитировали журналисты Трампа.

Также глава Белого дома допустил, что вновь пригласит в Вашингтон главу киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила в ближайшие дни контакты с американскими дипломатами. Ранее в этот же день в Джидде прошли переговоры между делегацией США и представителями киевского режима.

Дональд Трамп заявил 11 марта о намерении позвонить в ближайшие день-два российскому президенту Владимиру Путину, чтобы вновь обсудить конфликт на Украине, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. По словам Трампа, он ожидает «крупную встречу с Россией».

Путин 12 февраля провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров. 18 февраля в Эр-Рияде встретились представители России и США. Диалог был посвящён теме восстановления отношений двух стран. Также обсуждалась Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США назначат представителей для консультаций по теме украинского урегулирования. Он отметил, что процесс будет запущен в ближайшее время.