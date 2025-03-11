Вашингтон, 11 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп заявил 11 марта журналистам, что главу киевского режима Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

На вопрос, приглашали ли Зеленского в Вашингтон после известной скандальной перепалки в Овальном кабинете, Трамп ответил, что, безусловно, его ждут.

«Конечно, абсолютно», — сказал президент США.

Ранее Зеленский направил президенту Трампу письмо с извинениями за скандал.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между Трампом и Зеленским произошёл в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Стороны обсуждали урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Белый дом и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых. Позже Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа».

МИД России назвал визит Зеленского в США полным провалом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также отметила, что глава киевского режима не способен проявлять чувство ответственности и потому выступает за продолжение конфликта.

Трамп заявил 11 марта, что намерен позвонить в ближайшие день-два президенту РФ Владимиру Путину, чтобы вновь обсудить конфликт на Украине.

Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.