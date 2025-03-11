Москва, 11 марта, 2025, 23:12 — ИА Регнум. В ближайшие дни не исключены контакты с представителями США. Об этом 11 марта сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — ответила дипломат журналистам.

В этот же день президент США Дональд Трамп объявил о намерении американской делегации вступить в диалог с российскими представителями на тему условий возможного перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в Джидде прошли переговоры между делегацией США, в составе которой был госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, и представителями киевского режима при участии министра обороны Украины Рустема Умерова, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, а также главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Сам глава киевского режима участия в данной встрече не принимал. Встречу посвятили урегулированию украинского кризиса.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Украина выразила готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней при согласии России.

Дональд Трамп, комментируя решение киевского режима, выразил надежду на получение согласия президента РФ Владимира Путина прекратить огонь на Украине. По словам главы Белого дома, это будет огромным шагом вперёд при дальнейшем урегулировании конфликта.

Владимир Путин ранее указывал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.