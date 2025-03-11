Вашингтон, 11 марта, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил 11 марта журналистам, что намерен позвонить в ближайшие день-два президенту РФ Владимиру Путину, чтобы вновь обсудить конфликт на Украине.

Global Look Press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

«Я поговорю с Владимиром Путиным», — заверил Трамп, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Президент США уточнил, что разговор состоится уже на этой неделе.

«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, Путин также согласится на прекращение огня, и это ознаменует собой 75% пути», — выразил надежду Трамп.

Также американский лидер напомнил, что ожидает «крупную встречу с Россией завтра».

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Дональд Трамп заявил, что Украина в сложившихся условиях может не выжить, даже если США продолжат оказывать ей поддержку.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее отмечал, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о ходе переговоров, заявил, что стороны «продвигаются».

Телеканал Sky News отмечал, что участники американской делегации «не хотят ничего слышать» от представителей Киева о возможности возвращения Украины к границам 2014 или 2022 года. Журналист телеканала со ссылкой на источник в делегации США отметил, что Киеву «придётся пойти на некоторые довольно болезненные уступки».

Владимир Путин ранее указывал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.