Вашингтон, 11 марта, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Получить согласие президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине надеется американский лидер Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил 11 марта, выступая перед журналистами.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Мы хотим завершить этот ужасный конфликт, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперёд», — прокомментировал Трамп.

Президент США добавил, что в ближайшие дни американская делегация вступит в диалог с российскими представителями на тему условий возможного перемирия. Если убедить Россию не получится, то боевые действия продолжатся и люди будут погибать, заключил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Украина в ходе переговоров с США в Джидде (Саудовская Аравия) выразила готовность принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней при согласии России. Стороны в совместной декларации по итогам встречи указали, что, если российская сторона примет условия режима прекращения огня, его могут продлевать при взаимном согласии. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались «гуманитарные усилия», в частности обмен военнопленными и освобождение удерживаемых гражданских лиц.

Владимир Путин ранее указывал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.