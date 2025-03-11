Трамп: решение Путина прекратить огонь на Украине будет огромным шагом
Трамп выразил надежду на получение согласия Путина прекратить огонь на Украине
Вашингтон, 11 марта, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Получить согласие президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине надеется американский лидер Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил 11 марта, выступая перед журналистами.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Мы хотим завершить этот ужасный конфликт, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперёд», — прокомментировал Трамп.
Президент США добавил, что в ближайшие дни американская делегация вступит в диалог с российскими представителями на тему условий возможного перемирия. Если убедить Россию не получится, то боевые действия продолжатся и люди будут погибать, заключил Трамп.
Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Украина в ходе переговоров с США в Джидде (Саудовская Аравия) выразила готовность принять предложение Вашингтона и немедленно прекратить огонь на 30 дней при согласии России. Стороны в совместной декларации по итогам встречи указали, что, если российская сторона примет условия режима прекращения огня, его могут продлевать при взаимном согласии. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались «гуманитарные усилия», в частности обмен военнопленными и освобождение удерживаемых гражданских лиц.
Владимир Путин ранее указывал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.