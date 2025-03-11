Вашингтон, 11 марта, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп по итогам американо-украинских переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевскому режиму. Об этом заявил 11 марта журналистам его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

«Президент принял решение отменить приостановку на оказание Украине помощи в сфере безопасности, решение вступает в силу немедленно», — объявил чиновник.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Таким образом, США ждут ответа России.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта военная помощь Украине от Вашингтона была прекращена. 5 марта глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф сказал, что США на время прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа Киева к спутниковым снимкам, которые ВСУ активно использовали для корректировки огня артиллерии и определения целей для ударов дронов. Позднее журнал Time написал, что с Украины выехали западные специалисты, занимавшиеся обработкой спутниковых данных для украинских войск.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям конституции страны. Президент Владимир Путин указывал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.