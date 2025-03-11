Лондон, 11 марта, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Изменение Конституции США поддержали 40% республиканцев с целью позволить 18-летнему сыну Дональда Трампа Бэррону баллотироваться на президентский пост. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщила 11 марта британская газета Daily Mail.

Global Look Press/Kevin Lamarque/Keystone Press Agency

Согласно американскому законодательству, баллотироваться в президенты может кандидат, достигший 35-летнего возраста. В ходе опроса за внесение поправок в конституцию, предусматривающих изменение возрастного ограничения, выступили около 40% республиканцев, 38% респондентов высказались против этой идеи, 22% пока не определились с мнением и затруднились ответить. Среди республиканцев кандидатуру Бэррона в будущем поддержали бы 49% опрошенных, против выступили бы 13%.

При учёте избирателей других политических убеждений большинство участников опроса (42%) не одобрили внесение изменений, 24% поддержали инициативу.

Вне зависимости от политических взглядов за участие Бэррона в президентских выборах в будущем высказались лишь 26% респондентов, против — 38%, ещё 36% не определились с ответом.

Исследование проводилось совместно с компанией JL Partners в период с 5 по 7 марта среди 1019 зарегистрированных избирателей с погрешностью 3,4%.

В соответствии с Конституцией США кандидатом на пост президента страны может быть человек, родившийся в США и проживший в стране не менее 14 лет, при этом он должен быть старше 35 лет. Кроме того, кандидатами могут быть члены Демократической и Республиканской партий, а также независимые политики или представители меньших партий.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Дональд Трамп назвал возможность остаться на третий президентский срок «величайшей честью» для себя, но подчеркнул, что такая перспектива существует лишь в «фейковых заголовках». В настоящее время Конституция США ограничивает президентство двумя сроками, независимо от того, идут они подряд или с перерывом. Вопрос о возможности Трампу в третий раз баллотироваться на пост главы государства связан с его шутками на эту тему после победы на выборах в ноябре 2024 года.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. По завершении церемонии он заявил о начале «золотого века» в США. Выступая на экономическом форуме в Давосе, новый американский лидер пообещал сделать США «сильнее, богаче и сплочённее, чем когда-либо прежде».