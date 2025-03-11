Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Украина в ходе переговоров с США в саудовской Джидде выразила готовность немедленно прекратить огонь на 30 дней. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, текст которого 11 марта опубликован на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

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«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон», — сказано в совместной декларации по итогам встречи.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Джидде проходят переговоры между делегацией США, в составе которой госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасностиМайк Уолтц. Украинскую сторону представляют министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Сам глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.

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