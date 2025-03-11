Курск, 11 марта, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Российские военнослужащие обнаружили в храме под Курском тела убитых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) мирных жителей Черкасского Поречного. Об этом 11 марта сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Наши военнослужащие в Церкви Воздвижения Креста Господня обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного», — сказано в публикации канала.

Также в жилом доме было обнаружено тело погибшего инвалида, которого перед смертью избивали боевики. Данные об обнаружении убитых жителей были переданы в следственные органы.

Подразделения Вооружённых сил России освободили населённые пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица 9 марта.

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