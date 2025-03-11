Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Делегации США и Украины намерены представить совместное заявление с пересказом переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), сообщила 11 марта газета Financial Times (FT).

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

«Стороны представят совместное заявление, резюмирующее переговоры», — сказано в сообщении.

Продолжение переговоров представителей Вашингтона и Киева на следующий день не запланировано, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее отмечал, что цель данных переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, отвечая на вопрос о ходе переговоров, заявил, что стороны «продвигаются».

Украинские СМИ со ссылкой на источник в делегации Киева сообщали, что в первом раунде переговоров обсуждалась инициатива Украины о прекращении боевых действий в небе и на море и соглашение о полезных ископаемых Украины, а во втором — вопрос о гарантиях безопасности, которые хочет получить Киев от Вашингтона.

Телеканал Sky News отмечал, что участники американской делегации «не хотят ничего слышать» от представителей Киева о возможности возвращения Украины к границам 2014 или 2022 года. Журналист телеканала со ссылкой на источник в делегации США отметил, что Киеву «придётся пойти на некоторые довольно болезненные уступки».

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что представители США оптимистично настроены после встречи с украинской делегацией и ожидают «фантастических новостей для человечества».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.