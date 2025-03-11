Вашингтон, 11 марта, 2025, 20:31 — ИА Регнум. США оптимистично настроены после встречи украинской делегацией и ожидают «фантастических новостей для человечества», заявила 11 марта официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ting Shen/Zuma/TASS

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — написала Брюс в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Джидде прошли переговоры между делегацией США, в составе которой госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Украинскую сторону представляют министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.

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