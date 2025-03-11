Братислава, 11 марта, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Транспортировку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию приостановили за пределами республики по техническим причинам, сообщила 11 марта пресс-служба словацкого трубопроводного оператора Transpetrol.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба», — сообщает агентство TASR, ссылаясь на заявление Transpetrol.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» приостановлены из-за атаки дрона ВСУ. На объекте идут ремонтные работы. Сийярто отметил, что Будапешт расценивает данную атаку как нападение на суверенитет Венгрии. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для снабжения страны нефтью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта над территорией России были сбиты более 330 беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что киевский режим этой атакой хотел продемонстрировать способность к продолжению боевых действий.

1 марта стало известно, что ВСУ тремя беспилотниками самолётного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

В ведомстве пояснили, что целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта. Сийярто также отмечал, что Будапешт, получающий газ по «Турецкому потоку», считает атаку нападением на суверенитет Венгрии.