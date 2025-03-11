Москва, 11 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Вина за атаку дронов ВСУ на российские регионы лежит на всех тех, кто накачивает киевский режим оружием, заявил 11 марта МИД РФ.

Атака была приурочена к переговорам Украины и США в Саудовской Аравии, режим Владимира Зеленского продемонстрировало полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта, отметили в российском ведомстве.

Данная атака показала агонию Зеленского, который пытается угодить своим хозяевам, убивая невинных людей, заявили также в МИД.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта над территорией России были обнаружены и сбиты 343 беспилотника ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим данной атакой намеревался продемонстрировать свои способности к продолжению боевых действий.

В Подмосковье в результате атаки дронов в ночь на 11 марта погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Об атаке доложили президенту Владимиру Путину.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что цель атак ВСУ — поднять дух своих бойцов, напугать жителей России и показать США, что киевский режим справляется без их финансовой помощи. Эксперт подчеркнул, что ВСУ накапливают силы для ещё более массированного удара по Москве.

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