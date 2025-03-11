Москва, 11 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Учёные зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего по мощности класса М. Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

EPA/TOMS KALNINS/TASS

«11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 мин», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Солнечная активность также может приводить к магнитным бурям на Земле, последний раз её зафиксировали 4 марта. Явление наблюдалось два дня.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта учёные Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса М, продолжавшуюся в течение девяти минут. Отмечалось, что солнечная активность расценивается учеными как умеренная.

Ранее, 28 февраля, на Солнце произошел выброс крупнейшего с начала года облака плазмы. Он произошел на обратной к Земле стороне, а потому не представлял угрозы для планеты.