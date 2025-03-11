Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Делегации Украины и США в ходе второго раунда переговоров в Джидде в Саудовской Аравии обсуждают вопрос о гарантиях безопасности, которые хочет получить Киев от Вашингтона, сообщило 11 марта украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

По этим данным, в первом раунде переговоров 11 марта обсуждалась инициатива Киева о прекращении боевых действий в небе и на море, а также соглашение о полезных ископаемых Украины.

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее рассказал, что первый раунд переговоров продолжался около четырёх часов, а после перерыва стороны продолжили работу.

В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, Украину, помимо Ермака, представляют министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее отмечал, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия. Уолтц, отвечая на вопрос о ходе переговоров, 11 марта заявил, что стороны «продвигаются».

Телеканал Sky News отмечал, что участники американской делегации «не хотят ничего слышать» от представителей Киева о возможности возвращения Украины к границам 2014 или 2022 года. Журналист телеканала со ссылкой на источник в делегации США отметил, что Киеву «придётся пойти на некоторые довольно болезненные уступки».

Ранее представители Украины неоднократно отмечали, что хотят получить от США и европейских стран гарантии безопасности до заключения мирного соглашения. В Вашингтоне заявляли, что не будут предоставлять какие-либо гарантии, пока идут боевые действия.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.