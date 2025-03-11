Москва, 11 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова сообщила, что ей отказали в нейтральном статусе из-за открытки с поздравлением с Днем Победы, опубликованной в ее социальных сетях.

Егор Алеев/ТАСС Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова

«Правда ли, что не одобрили нейтральный статус из‑за фото с парада Победы? Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 мая», — пояснила Листунова в интервью «Матч ТВ».

Тренер спортсменки, Ольга Петровичева, добавила, что Федерация гимнастики России будет оспаривать это решение.

Листуновой 19 лет. В 2021 году она вместе с Ангелиной Мельниковой, Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой принесла России первую за 29 лет победу в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Она также является чемпионкой Европы 2021 года в личном многоборье и трехкратной чемпионкой мира среди юниоров (2019).

В феврале Листунова получила разрыв ахиллова сухожилия на тренировке и перенесла операцию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта кандидат на пост президента МОК Моринари Ватанабэ, также глава Международной федерации гимнастики, выразил поддержку возвращению российских спортсменов на международные турниры.