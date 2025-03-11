Москва, 11 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не может выполнять свои функции из-за столкновения с проблемой двойных стандартов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину.

AP Photo/Lisa Leutner/ТАСС

«Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли. Может быть, попытки, первые скромные попытки наладить диалог можно охарактеризовать положительно», — сказал Песков журналисту.

По его словам, ОБСЕ старается вести сбалансированную политику, но по сути всегда занимает антироссийскую позицию. Песков отметил, что не ждет какой-то реакции от организации, в том числе по атаке украинских беспилотников на Подмосковье.

Пресс-секретарь так же заметил, что заявления генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу можно назвать чрезвычайно сбалансированными.

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