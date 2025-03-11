Москва, 11 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин фактически ежедневно общается с бойцами, находящимися в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Прокину.

Администрация Президента России

«Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции (операции «Труба» бойцов ВС РФ, пробравшихся в тыл к ВСУ. — Прим. ред.). Разумеется, ему докладывали, и докладывали еще до начала этой операции. Он с ними [бойцами] общается часто, фактически ежедневно», — сказал Песков журналисту.

Он отметил, что президенту докладывали еще до начала операции.

Как передавало ИА Регнум, российские войска провели операцию с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу, по которой они прошли 15 км. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что «бросок через трубу» в тыл ВСУ стал по-настоящему исторической операцией. Он подчеркнул, что уникальная операция войдет в учебные пособия для спецслужб и в учебники истории России.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что ВСУ с огромными потерями бегут со своих позиций в Курской области, а площадь освобождённой ВС России территории в регионе измеряется «десятками квадратных километров».

Ранее 11 марта силовики заявили о потере бойцами ВСУ связи с командованием и их массовом бегстве из курской Суджи.