Манила, 11 марта, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) подтвердил ордер на арест бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Global Look Press/Rouelle Umali/XinHua

11 марта полиция задержала Дутерте в аэропорту Манилы по обвинению в «преступлениях против человечности» на основании ордера МУС.

По данным местного издания Manila Bulletin, прибывший из Гонконга Дутерте сначала отказался покидать самолет, узнав, что ему вручат ордер на арест.

МУС проводит расследование в отношении действий Дутерте и других лиц, подозреваемых в причастности к внесудебным казням и нарушениям прав человека, якобы совершенным в ходе борьбы с наркотиками. В результате кампании, в ходе которой погибло около 6 тыс. человек, подозреваемых в торговле наркотиками, правозащитники предполагают, что это число может достичь 30 тыс.

Родриго Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 год.

В феврале 2025 года США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана. В заявлении Минфина США также указано, что Хан имеет гражданство Великобритании.

МИД России ранее отмечал, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют юридической силы для Москвы.