Москва, 11 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. В Кремле пока нет информации о деталях переговоров между делегациями США и Украины, которые проходят в саудовской Джидде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ABACA/TASS

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Москвы какая-либо информация по переговорам в Джидде, с которой можно было бы работать в контексте возможного мирного плана урегулирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Джидде проходят переговоры между делегацией США, в составе которой госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, и представителями киевского режима, среди которых министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Сам глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.

В рамках этой встречи дискуссия была посвящена урегулированию украинского кризиса. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. А его спецпосланник Стив Уиткофф в свою очередь заявил, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Сам Песков ранее заявлял, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде.