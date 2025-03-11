Москва, 11 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Представители Украины и США в ходе первого раунда переговоров в саудовской Джидде обсудили возможность прекращения огня на море и в небе, сообщает 11 марта украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

AP/TASS/Saul Loeb

«Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых. Сейчас идет второй раунд переговоров», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, первый раунд переговоров продолжался около четырёх часов, после чего делегации ушли на небольшой перерыв. Дискуссия была посвящена урегулированию украинского кризиса. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Украинскую делегацию представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Глава киевского режима участия в данной встрече не принимал.

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