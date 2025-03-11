Москва, 11 марта, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин осведомлён о всех деталях операции «Труба» по прорыву российских бойцов в тыл ВСУ в Курской области, сообщил 11 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали ещё до начала этой операции», — сказал Песков «Известиям».

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин фактически ежедневно общается с бойцами, участвующими в проведении спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские войска в результате операции зашли в тыл ВСУ через газовую трубу, по которой они прошли 15 км. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов ранее заявил, что «бросок через трубу» в тыл ВСУ стал по-настоящему исторической операцией. Он подчеркнул, что уникальная операция войдет в учебные пособия для спецслужб и в учебники истории России. Алаудинов отметил, что операция продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность военных ВС РФ.

Пресс-служба Министерства обороны 11 марта сообщила, что ВС РФ в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов ранее отметил, что российские войска нанесли противнику серию поражений по всей протяжённости линии фронта от Суджи и Купянска до Покровска и Курахово. Эксперт указал, что за минувшую неделю ВСУ были вынуждены отойти с занимаемых рубежей, а на отдельных участках фронта противник и вовсе готовится к стратегическому отступлению.