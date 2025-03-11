Москва, 11 марта, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Группа компаний Natura Siberica представила новую категорию средств для укладки волос под брендом ICE Professional. В ассортименте новой коллекции 11 товарных позиций, включая лаки, гель, муссы, воски и другие. В конце года компания планирует выпустить ещё три продукта.

ICE Professional

Стайлинг — одна из самых быстрорастущих на российском косметическим рынке категорий, которая оценивается в 31 млрд рублей. В 2024 году продажи укладочных средств на маркетплейсе Wildberries выросли на 23%. Самый активный рост продемонстрировали лаки, муссы и воски, следует из данных сервиса MP Stats. В Natura Siberica рассчитывают, что по итогам 2025 года продажи коллекции ICE Styling составят более полумиллиона штук.

Бренд ICE Professional быстро наращивает присутствие во всех каналах продаж, в том числе в e-com, торговых сетях, магазинах профессиональной косметики, собственной рознице и профессиональном сегменте. Темп роста бренда в два раза выше темпов роста рынка в категории «волосы», который по итогам 2024 года составил 15%. Марка ICE Professional занимает 10% в портфеле компании по доле выручки, переместившись с шестого на третье место после брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи».

«Мы видим большие перспективы для развития бренда ICE Professional в категории стайлинга. По нашим оценкам, в России количество женщин, которые регулярно используют средства для укладки волос, составляет около 10–12 миллионов», — сказала прокомментировала Анна Молчанова, генеральный директор ГК Natura Siberica.

По её словам, современные средства для укладки разработаны с опорой на инновационные технологии и двадцатилетний опыт компании на косметическом рынке. Она подчеркнула, что в компании нацелены на то, чтобы продукция заняла сильные позиции в сфере домашнего и салонного ухода за волосами, что позволит решать самые разные задачи и запросы клиентов.

В прошлом году Natura Siberica выпустила серию красителей для профессионального салонного окрашивания ICE Professional Hair Color Collection. Также компания представила коллекцию профессионального салонного ухода за волосами в многоразовых алюминиевых флаконах — ICE Professional New Life. На данный момент дистрибьюторская география продаж покрывает 70% территории России: число салонов-партнеров достигло 2700.

Инвестиции компании в категорию красок для волос и развитие направления продолжатся. В 2025 году компания представит профессиональную краску для домашнего использования.

В 2024 году компания открыла академию стилистов ICE Professional. Программа обучения включает в себя семинары с отработкой навыков, мастер-классы и воркшопы под кураторством творческих партнеров и технологов бренда. Занятия для мастеров проходят на бесплатной основе по предварительной записи.