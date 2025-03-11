Журналист связал массовую атаку дронов на Россию с крахом ВСУ под Курском
Журналист Христофору: массовая атака БПЛА на РФ связана с крахом ВСУ под Курском
Москва, 11 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Массированная атака украинских дронов на российские регионы связана с крахом Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил 11 марта кипрский журналист Алекс Христофору.
По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский инициирует отвлекающие военные операции, когда украинские формирования несут серьёзные поражения на фронте. Журналист назвал ночную атаку беспилотников ВСУ самой масштабной в ходе спецоперации.
«Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это всё доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Американский блогер Лекс Фридман ранее сообщил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки дронов ВСУ. Блогер заявил, что не пострадал, и отметил: подобные атаки «не являются действиями двух сторон, продвигающих мир».
В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 беспилотников ВСУ над территорией десяти российских регионов, в том числе 126 над территорией Курской области и 91 над Московской областью. В селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», ещё один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. Позднее в медучреждении умер ещё один пострадавший.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские формирования запускали беспилотники на Москву и Московскую область как минимум из трёх областей Украины — Днепропетровской, Сумской и Черниговской. По его словам, дроны направляли группами по 6–12 штук.
Как передавало ИА Регнум, российские подразделения продолжают решительно продвигаться в Курской области. В минувшие сутки Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов и более 100 кв. км территории региона. В указанный период было нанесено поражение формированиям 14 бригад и полков ВСУ в районах 13 населённых пунктов Курской области.