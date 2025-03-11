Москва, 11 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Массированная атака украинских дронов на российские регионы связана с крахом Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил 11 марта кипрский журналист Алекс Христофору.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский инициирует отвлекающие военные операции, когда украинские формирования несут серьёзные поражения на фронте. Журналист назвал ночную атаку беспилотников ВСУ самой масштабной в ходе спецоперации.

«Массированная атака беспилотников на Россию минувшей ночью — это всё доказательства, которые вам нужны, чтобы понять, насколько масштабным стало поражение Зеленского в Курской области», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Американский блогер Лекс Фридман ранее сообщил, что находится в Москве и оказался очень близко к одному из мест атаки дронов ВСУ. Блогер заявил, что не пострадал, и отметил: подобные атаки «не являются действиями двух сторон, продвигающих мир».

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 беспилотников ВСУ над территорией десяти российских регионов, в том числе 126 над территорией Курской области и 91 над Московской областью. В селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», ещё один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. Позднее в медучреждении умер ещё один пострадавший.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские формирования запускали беспилотники на Москву и Московскую область как минимум из трёх областей Украины — Днепропетровской, Сумской и Черниговской. По его словам, дроны направляли группами по 6–12 штук.

Как передавало ИА Регнум, российские подразделения продолжают решительно продвигаться в Курской области. В минувшие сутки Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов и более 100 кв. км территории региона. В указанный период было нанесено поражение формированиям 14 бригад и полков ВСУ в районах 13 населённых пунктов Курской области.