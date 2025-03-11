Брюссель, 11 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Европейское единство пошатнулось на фоне разногласий по поводу поддержки Украины. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

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«Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь «едины» в вопросе поддержки Украины, как рассчитывали показать. В итоге блок даже не смог выработать единую позицию из-за вето Венгрии», — отметил автор материала.

Также уточняется, что в тексте итогового документа саммита в Брюсселе, который подписали 26 членов ЕС, лишь косвенно упоминаются новые реалии, которые были сформированы в результате инициатив президента США Дональда Трампа. В издании добавили, что идея Лондона и Парижа об отправке европейского контингента на территорию Украины после прекращения огня также была встречена без малейшего энтузиазма.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после завершения внеочередного саммита ЕС заявил, что перед тем, как принять решение о финансовой поддержке Киева со стороны европейского сообщества, Будапешт проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что подобное решение нельзя принимать «через головы людей».