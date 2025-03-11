Москва, 11 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) превратился в русофобский блок, который поставил на кон свое благосостояние. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Некогда здравый интеграционный клуб, продвигавший проекты сотрудничества с Россией, сегодня окончательно превратился в закостенелый и агрессивный русофобский блок, поставивший свое энергетическое, экономическое, социальное и финансовое благополучие на кон в бессмысленном противостоянии своему восточному соседу», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросу взаимодействия всемирной организации с ЕС.

По его словам, очевидно, что это противостояние Евросоюз стремительно проигрывает.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что ЕС трансформировался в объединение, враждебное России, и смены антироссийской политики в ближайшей перспективе не ожидается.

Российский дипломат пояснил, что в Брюсселе не скрывают готовности играть «вдолгую», даже после краха «блицкрига». В качестве подтверждения может служить сентенция, которая всё чаще звучит, о том, что судьба Евросоюза полностью зависит от исхода российской спецоперации на Украине.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага призвал западных лидеров не разжигать конфликт, как безумцы, а вести диалог с Россией.

25 февраля газета The Daily Telegraph написала, что если США сократят военное присутствие в Европе, то Франция может разместить на территории Германии истребители с ядерным оружием. Затем президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен негативно отнеслась к подобным заявлениям и подчеркнула, что Франция не должна делиться ядерным сдерживанием или делегировать его другим государствам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что ядерная риторика Макрона является угрозой в адрес РФ. Он напомнил, что необходимо устранять первопричины конфликта, который Запад создал на Украине. Главной первопричиной он указал расширение НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в теме ядерного разоружения не представляется возможным.