Москва, 11 марта, 2025, 19:09 — ИА Регнум. РФ не ведет диалог со странами Европейского союза (ЕС) из-за отсутствия в ЕС адекватного собеседника. Об заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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«Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

По его словам, ЕС стал апологетом войны и прилагает все силы, стремясь помешать диалогу США и России по Украине.

«Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию», — подчеркнул российский постпред.

Как ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, значительная часть стран Евросоюза (ЕС) стоит на пороге военного конфликта с Россией.

Еще в феврале 2024 года исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов в свою очередь заявил, что Евросоюз трансформировался в объединение, враждебное России, и смены антироссийской политики в ближайшей перспективе не ожидается.

Российский дипломат пояснил, что в Брюсселе не скрывают готовности играть «вдолгую», даже после краха «блицкрига». В качестве подтверждения может служить сентенция, которая всё чаще звучит, о том, что судьба Евросоюза полностью зависит от исхода российской спецоперации на Украине.