Москва, 11 марта, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременные материальные выплаты в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от категории получателей», — рассказал мэр столицы.

Предполагается, что материальная помощь будет выплачена 28,5 тыс. москвичей. Эти выплаты станут дополнительными к федеральным, которые были установлены указом президента Российской Федерации № 15 от 15 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ 15 января, согласно которому единовременные выплаты в честь 80-летия Победы будут осуществляться в апреле–мае 2025 года. Фронтовикам, их вдовам и малолетним узникам концлагерей будет выплачено по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов — по 55 тыс. рублей.