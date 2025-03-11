Керчь, Крым, 11 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил вечером 11 марта Telegram-канал оповещений о ситуации на мосту и подходах к нему.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — отмечалось в сообщении.

Спустя 45 минут, в 18:37 мск, движение автомобильного транспорта по мосту было возобновлено.

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