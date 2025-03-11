Вашингтон, 11 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Санкции США, введённые против российского танкерного флота, начинают рушиться. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Санкции США в отношении российского танкерного флота демонстрируют признаки разрушения после того, как несколько судов, внесённых в чёрный список, впервые более чем за год погрузили грузы и вышли из российских портов», — указано в публикации.

Уточняется, что, согласно спутниковым снимкам, всё больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций. В агентстве также отметили, что, по предварительным данным, замеченные танкеры двигаются в сторону Китая.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории. Однако, по словам главы государства, попытка Запада отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.

Ранее российский лидер неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.