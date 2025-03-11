Киев, 11 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, переданные Украине, не могут соревноваться в воздушных боях с российскими Су-35. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Су-35

«Сегодня даже F-16, которые у нас есть от партнеров, они не являются достаточно новыми, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном бою», — сказал Игнат в эфире канала «Новини Life».

Он отметил, что для противостояния этой модели российского истребителя нужен комплексный подход, включая использование наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2025 года Игнат уже признавал, что истребители F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности.

Тогда он заявил, что если бы Киев получил более мощные модификации «Эфок» с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, то украинские пилоты якобы будут представлять грозную силу.

Ранее, 8 декабря, генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум рассказал, что переданная киевскому режиму партия истребителей F-16, скорее всего, будет потеряна пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, такая тенденция обусловлена низким уровнем подготовки украинских пилотов.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Украине западных истребителей Данией только провоцирует эскалацию конфликта. Дипломат также напомнил, что любая техника, поставленная западными странами киевскому режиму, становится законной целью ВС РФ.