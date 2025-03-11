Курск, 11 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Число погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области возросло до пяти человек. Об этом 11 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли четыре человека.

«Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения. Искренние соболезнования близким. Никакими словами не заглушить эту боль. Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям — никто не должен остаться со своей бедой один на один», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Раненые в результате атаки находятся в областной клинической больнице. При этом двоих пострадавших подростков направили для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 марта украинские формирования нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Погибли две женщины, мужчина и 18-летний юноша. Ещё девять человек получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Пресс-служба СК отметила, что в рамках расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

Хинштейн сообщал, что четверо пострадавших, в том числе двое подростков, находятся в реанимации. Он отметил, что состояние раненых стабильное. Большинство пострадавших получили осколочные ранения и переломы.