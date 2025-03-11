Приштина, Сербия, 11 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Существуют и альтернативные способы обеспечения гарантий безопасности для Украины помимо отправки туда европейских сил после урегулирования конфликта. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте на пресс-конференции.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Это хорошо, что Франция и Великобритания приняли инициативу, что когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но и есть и другие способы это сделать», — отметил он.

Рютте также привёл слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что мир ещё не достигнут.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок при этом отмечала, что Германия тоже может отправить военных для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал неприемлемым размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины. Он уточнил, что российская сторона внимательно отслеживает сообщения о планах Запада направить своих «миротворцев» на территорию Украины, так как речь в этом случае де-факто идёт о возможной отправке туда воинских контингентов стран НАТО.