Москва, 11 марта, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Банк России установил на 12 марта официальный курс доллара на уровне 86,5669 рубля. Это на 1 рубль 82 копейки ниже показателя предыдущего дня.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Официальный курс евро понижен на 1 рубль 78 копеек, до 93,6639 рубля, официальный курс юаня — на 23 копейки, до 11,8458 рубля.

В течение дня курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 26 февраля опускался ниже 86 рублей. Около 12:45 мск курс доллара снизился на 1,9% и находился на уровне 85,975 рубля. Курс евро также снижался (на 1,1%) и составлял 93,916 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся 12 февраля, курс доллара снизился на 10%, до 87,52 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 14%.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Банк России 26 февраля объяснил укрепление российского рубля реакцией рынков на вышеупомянутые геополитические события.

6 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что все обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля. Он отметил, что на бюджет влияет не только укрепление рубля, но и макроэкономический прогноз, в котором произошли изменения.