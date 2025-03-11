Ереван, 11 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Экспедиционная группа попала под лавину, которая сошла на горе Арагац на западе Армении. Об этом 11 марта сообщили в спасательной службе министерства внутренних дел страны.

Александр Патрин/ТАСС

Уточняется, что сигнал о происшествии поступил в 15:26 мск 11 марта. Лавина сошла с северного склона горы.

В группе находились девять туристов. Восемь из них смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще один человек пропал без вести.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные бригады и специализированная группа. К поисково-спасательным работам привлекли два вертолета.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля снежная лавина сошла в Сочи у курорта «Роза Хутор». Двое туристов не смогли вернуться, ещё один не выходил на связь. На место происшествия выехали спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

На следующий день спасатели обнаружили двух сноубордистов, их вывели в безопасное место и передали врачам. Тело третьего пропавшего сочинские спасатели обнаружили 1 марта.

Аналогичный инцидент произошёл 19 февраля в Карачаево-Черкесии. Троих туристов накрыло лавиной. Одному человеку удалось выбраться самостоятельно, на помощь двум другим были направлены спасатели. В тот же день в ущелье Танадон в Северной Осетии после схода лавины пропали двое туристов.