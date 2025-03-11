Коломна, Московская область, 11 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Житель подмосковной деревни Дулебино во второй раз сбил беспилотник из ружья, сообщил его сын в интервью RT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Сегодня это произошло над полем во время массированной атаки ВСУ», — говорится в публикации.

Согласно информации СМИ, мужчина по имени Александр является ветераном боевых действий в Чечне. Во время атаки он находился дома, так как сейчас на больничном из-за сломанной ноги.

Односельчане Александра выразили благодарность за его действия, отметив, что он спас человеческие жизни. Когда мужчина сбил дрон в первый раз, в материале не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья.

В июне 2024 года российские военные впервые сбили шестироторный дрон «Вампир» украинской армии из стрелкового оружия в районе Авдеевки в ДНР. Модель дрона была передана в учебный центр для дальнейшего изучения.