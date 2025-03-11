В Подмосковье житель деревни второй раз сбил из ружья украинский БПЛА
Коломна, Московская область, 11 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Житель подмосковной деревни Дулебино во второй раз сбил беспилотник из ружья, сообщил его сын в интервью RT.
«Сегодня это произошло над полем во время массированной атаки ВСУ», — говорится в публикации.
Согласно информации СМИ, мужчина по имени Александр является ветераном боевых действий в Чечне. Во время атаки он находился дома, так как сейчас на больничном из-за сломанной ноги.
Односельчане Александра выразили благодарность за его действия, отметив, что он спас человеческие жизни. Когда мужчина сбил дрон в первый раз, в материале не уточняется.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья.
В июне 2024 года российские военные впервые сбили шестироторный дрон «Вампир» украинской армии из стрелкового оружия в районе Авдеевки в ДНР. Модель дрона была передана в учебный центр для дальнейшего изучения.