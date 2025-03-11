Москва, 11 марта, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Состояние одного из пострадавших при атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Московскую область остаётся крайне тяжёлым, заявил 11 марта помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На стационарном лечении остаются шесть пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного пациента остаётся крайне тяжёлым, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — рассказал Кузнецов журналистам.

По его словам, женщину, пострадавшую при атаке вражеских дронов, переведут на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр им. Вишневского Минздрава РФ. Также специалисты провели телемедицинские консультации пострадавшим детям.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта российские силы ПВО сбили более 330 украинских беспилотников над российскими регионами. 91 БПЛА был перехвачен над Московской областью. Предварительно, в результате атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей. О падении обломков дронов информировали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Ещё 38 дронов ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью и еще три — над Нижегородской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а ещё один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице. Позже глава Домодедово Евгения Хрусталева проинформировала, что госпитализированный мужчина скончался в больнице.

Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности. Комментируя ночную атаку дронов ВСУ, он отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома.