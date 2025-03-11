Москва, 11 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Кадровые службы многих предприятий России при принятии женщин на работу задают им вопрос, планируют ли они в ближайшее время заводить детей, заявила 11 марта вице-премьер России Татьяна Голикова.

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Подтекст вопроса состоит в том, что компаниям невыгоден уход женщин в декрет, отметила вице-премьер. Подобные вопросы недопустимы, сказала Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится — а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей? К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу. Это недопустимая ситуация», — подчеркнула Голикова.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей. С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%, максимальная сумма составит 912 тыс. рублей.

В декабре 2024 года президент призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.

В Общественной палате РФ по итогам проведённого исследования ранее предложили способствовать улучшению демографии предоставлением льгот на жильё и покупку автомобилей. Основной резерв для повышения рождаемости — родители в возрасте 30–40 лет, у которых уже есть дети, но для реализации этого потенциала необходимо расширение мер поддержки, отметили в ОП.

В России реализуется нацпроект «Демография», призванный содействовать поддержке семей с детьми, трудоустройству и здоровому образу жизни. В рамках проекта проводится модернизация службы занятости, создаются новые кадровые центры и ведётся переобучение специалистов.