Вашингтон, 11 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы полностью урегулировать вопрос с взаимными торговыми пошлинами. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального», — написал Трамп.

По его словам, если канадцы станут американцами, их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут. Канада при этом будет важной частью «самой великой и могущественной нации в мире», а США станут «больше, лучше и сильнее», чем когда-либо прежде.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Поводом, пояснил он, стало введение провинцией Онтарио пошлины в размере 25% на электроэнергию, поступающую в США.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп не раз заявлял, что Канада должна стать 51-м американским штатом. Так, в феврале он назвал канадский гимн прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. Американский лидер также критиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну, по его словам, «нежизнеспособной».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в декабре отреагировал нервным смехом на слова Трампа о 51-м штате, произнесенные на встрече в резиденции Мар-а-Лаго. Один из участников встречи пошутил, что Канада в этом случае стала бы очень либеральным штатом, на что Трамп предложил разбить страну на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а другой — к консерваторам. Трюдо, добавил глава Белого дома, мог бы стать губернатором нового штата.

На встрече с бизнес-лидерами в Торонто 7 февраля Трюдо заявил, что Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады. Слова премьера не предназначались для прессы, он произнес их после общения с журналистами, когда его микрофон не успели выключить.