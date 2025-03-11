Хельсинки, 11 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Значительная часть стран Евросоюза (ЕС) стоит на пороге военного конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger

«США находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, в то время как большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией», — написал Малинен.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что путь к экономическому сотрудничеству России и США будет еще более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений.

Представитель Кремля отметил, что уже сейчас нужно очерчивать круг возможных тем, но ожидать быстрых результатов в области экономики пока не приходится. По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб, и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения. Этот путь можно пройти довольно быстро и успешно при сохранении политической воли двух лидеров — российского президента Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

Ранее Путин заявил, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, а также совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Он добавил, что инвестиции в алюминиевый проект оцениваются в 15 млрд долларов, при этом Россия готова предоставить США 2 млн тонн алюминия, что позволило бы стабилизировать мировые цены.

Трамп 24 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что у России есть множество ценностей, представляющих интерес для США, в том числе редкоземельные элементы. Он добавил, что американская сторона пытается заключить несколько сделок по экономическому развитию, но в приоритете у Вашингтона остается прекращение конфликта на Украине.