Токио, 11 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. В городе Хакодате на сайте по трудоустройству девять лет была размещена карта Японии, на которой не отображались «северные территории» — так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малую Курильскую гряду (Хабомаи). Об этом сообщил портал Yahoo.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Ошибку» на сайте заметил один из муниципальных депутатов Хакодате», ― говорится в публикации.

После этого карту удалили. Городской департамент экономики, владеющий сайтом, принес извинения за публикацию. Там пояснили, что размещенная на сайте карта использовалась исключительно для иллюстрации местоположения Хакодате.

«Исключение «северных территорий» не было намеренным актом, никаких целей этим мы не преследовали», ― подчеркнули в департаменте.

Как оказалось, карта, где не отображались острова Курильской гряды, входящие в состав России, но на которые Япония имеет территориальные притязания, была опубликована в 2016 году.

Как сообщало ИА Регнум, Япония продолжает публично именовать Курильские острова, как минимум Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи, своими территориями.

Москва неоднократно напоминала японскому правительству о том, что входящие в состав Сахалинской области южные Курилы советские войска заняли в ходе Курильской десантной операции в ходе войны с Японией — союзницей нацистской Германии. Япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что никаких обсуждений темы принадлежности южных Курил быть не может, суверенитет России над этой территорией неоспорим. Она подчеркнула, что никакие заявления Токио не смогут изменить эту реальность и посоветовала не тратить время на прочтение повторяющихся из года в год заявлений Японии.

Японский МИД в 2024 году опубликовал ежегодный доклад «Синяя книга», в которой утверждает, что южные Курилы якобы принадлежат Токио и что Москва их якобы «незаконно оккупировала». Ведомство также заявило, что рассчитывает на подписание с Россией мирного договора.

В Японии 7 февраля отмечают «День северных территорий» в память о подписании в 1855 году Симодского трактата — первого дипломатического соглашения между Российской империей и Японией. По этому договору японскими становились южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. По итогам Второй мировой войны острова включили в состав СССР, однако Япония до сих пор оспаривает их принадлежность.