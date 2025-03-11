Курск, 11 марта, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В Курской области отменили ОГЭ для девятиклассников, а для одиннадцатиклассников введена возможность выбора: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе», — написал Хинштейн.

Он добавил, что нововведения касаются всех 430 школ региона, в которых учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников. Это решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом Министерства просвещения России.

Хинштейн отметил, что они понимают важность создания комфортных условий для школьников и продолжают делать все возможное для их поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, согласно которому в пяти российских регионах для получения аттестата после девятого класса необходимо будет сдавать только ОГЭ по русскому языку и математике. 5 марта эксперимент был расширен на семь новых регионов.

Включенные в проект регионы: Москва, Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия, Ростовская область, Тюменская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Липецкая и Саратовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кузбасс. В этих регионах девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета, в отличие от предыдущих лет, когда нужно было сдавать еще две дисциплины по выбору.