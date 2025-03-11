Париж, 11 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Париж выступает против любой демилитаризации Украины после урегулирования кризиса. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency

«Первой гарантией безопасности остаётся украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — заявил он, выступая на открытии Парижского форума по обороне и стратегии.

Лекорню добавил, что украинская армия станет важной частью будущей региональной архитектуры безопасности. В то же время французский министр высказался за скорейшее прекращение огня на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявлял, что для достижения устойчивого мира после урегулирования конфликта Украина якобы должна быть «сильной». Также, по его словам, для этого необходимы европейская поддержка с гарантиями безопасности и поддержка со стороны США.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.