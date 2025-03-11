Будапешт, 11 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Атаки ВСУ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», по которому получает нефть в том числе и Венгрия, неприемлемы, заявил 11 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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Сийярто провёл телефонный разговор с вице-премьером России Александром Новаком, а после беседы в специальном обращении сообщил, что из-за атаки на трубопровод поставки нефти в Венгрию приостановлены. Обращение транслировал телеканал М1.

«Нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для снабжения нашей страны нефтью, потому что если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию станет физически практически невозможна. Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — сказал Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, Новак рассказал ему, что на трубопроводе ведутся ремонтные работы и поставки могут быть возобновлены к концу дня.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта над территорией России были сбиты 343 беспилотника ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим этой атакой хотел продемонстрировать способность к продолжению боевых действий. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Генштаб ВСУ признал, что одной из целей атаки была инфраструктура «Дружбы».

1 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ тремя беспилотниками атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В ведомстве пояснили, что целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны. Все три дрона были сбиты на безопасном расстоянии от объекта. Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает нападение ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» как посягательство на свой суверенитет. Позднее он отметил, что Будапешт может заблокировать финансирование Украины и санкции ЕС против России.