Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. После перерыва делегации Соединённых Штатов и Украины возобновили переговорный процесс в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

«Работа продолжается», — указал он в публикации.

Первый раунд переговоров продолжался около четырёх часов, после чего делегации ушли на небольшой перерыв. Также уточнялось, что американцы опоздали на встречу, в результате чего переговоры немного задержались.

Дискуссия была посвящена урегулированию украинского кризиса. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Украинскую сторону помимо Ермака представляли министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Зеленский участия в данной встрече не принимал.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в свою очередь заявил, что цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США проинформируют Россию об итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде.