Вашингтон, 11 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Justin Tang/Keystone Press Agency

Американский лидер пояснил, что распорядился добавить дополнительные 25% к тарифу на канадские сталь и алюминий после того, как провинция Онтарио ввела пошлину в размере 25% на электроэнергию, поступающую в США.

«Это вступит в силу завтра утром, 12 марта», — написал Трамп и добавил, что Канада относится к странам с самыми высокими тарифами.

Он также сообщил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в энергетике в связи с действиями Оттавы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля США установили пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. Ранее, 1 февраля, Трамп ввёл 25-процентные пошлины на канадские и мексиканские товары, а также дополнительные сборы в размере 10% на поставки из Китая. Ожидая, что Мехико и Оттава усилят борьбу с наркотрафиком, он сначала отложил действие тарифов на месяц, но в конце февраля заявил, что контрабанда наркотиков продолжается, поэтому пошлины начнут действовать с 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал решение Трампа и назвал его несправедливым. Он пригрозил, что Оттава введёт ответные пошлины в размере 25% на американские товары, и предупредил, что для жителей США подорожают продукты питания, бензин и автомобили.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также пообещала ввести ответные пошлины на американские товары. Она подчеркнула, что в Мехико готовы к переговорам для разрешения сложившейся ситуации.

В интервью 9 марта Трамп не исключил дальнейшего повышения пошлин на ввоз импорта и заявил, что другие страны десятилетиями «грабили США». По его словам, теперь «богатство вернётся в Америку».