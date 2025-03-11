Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Участники американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии «не хотят ничего слышать» от представителей Киева о возможности возвращения Украины к границам 2014 или 2022 года, сообщил 11 марта телеканал Sky News со ссылкой одного из членов американской делегации.

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

По словам корреспондента телеканала, представители США хотят увидеть, на какие уступки готова пойти Украина ради мира. Журналист отметил, что Киеву «придётся пойти на некоторые довольно болезненные уступки».

Переговоры представителей США и Украины проходят 11 марта в городе Джидда.

Ранее представители Украины неоднократно отмечали, что хотят получить от США и европейских стран гарантии безопасности до заключения мирного соглашения. Кроме того, руководители киевского режима заявляли о желании вернуться к границам 2022 (с Херсонской и Запорожской областями и частью ДНР и ЛНР), 2014 (со всеми ранее входившими в её состав регионами, кроме Крыма) или 1991 года (с Крымом).

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года и что она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет отказываться от «своих» территорий.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, президент указывал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан, западные санкции против России должны быть отменены, а Украина должна получить внеблоковый и безъядерный статус.