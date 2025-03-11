Нижний Новгород, 11 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении ученика нижегородской школы, напавшего с ножом на двоих школьников. Об этом сообщило региональное управление СК в своём Telegram-канале.

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«По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — указано в публикации.

По предварительным данным следствия, между учениками восьмого класса одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода разгорелся конфликт, в результате которого один из школьников нанёс удары ножом двум сверстникам. Одному школьнику удар был нанесён в шею, второму — в живот.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952636" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ученик напал с ножом на одноклассников прямо в школе в Нижнем Новгороде

В настоящее время им оказана необходимая помощь и их жизни ничего не угрожает. Напавший на них школьник задержан.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля подобный случай произошёл в Екатеринбурге. Ученик напал на одноклассника с ножом и ударил его в спину. По предварительной информации, ранее школьники поругались из-за оскорблений в адрес семьи одного из них. После этого обиженный ученик пришёл на занятия с ножом. Пострадавшего госпитализировали.