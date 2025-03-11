Курган, 11 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Курганский областной госпиталь для ветеранов войн получил современное офтальмологическое оборудование на сумму почти 15 млн рублей. Оно передано благотворительным фондом «Память поколений».

Благотворительный фонд «Память поколений»

Официальная церемония передачи состоялась 11 марта. Госпиталь получил офтальмологическую хирургическую систему Enhancing Visual Acuity и ультразвуковую рукоятку для факоэмульсификации — технологии, позволяющей быстро и малотравматично удалять катаракту. Новое оборудование поможет ускорить проведение операций и сократить время реабилитации пациентов.

Госпиталь в 2024 году подал заявку на всероссийский конкурс благотворительной помощи госпиталям ветеранов и стал одним из 12 победителей.

«Новое оборудование позволит проводить современные и высокотехнологичные операции, что повысит уровень оказания офтальмологической помощи пациентам с патологией органа зрения при отслойках сетчатки, кровоизлияниях в стекловидное тело, пролиферативной диабетической ретинопатии и других витреоретинальных патологиях глаз», — подчеркнула директор департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.

Она отметила, что в 2024 году в госпитале уже было проведено около 8400 операций, а ежедневно обследования здесь проходят около 100 человек.

Начальник госпиталя Владимир Семенов поделился, что новая хирургическая система — один из самых современных универсальных комплексов, позволяющий выполнять высокотехнологичные операции как на переднем, так и на заднем сегментах глаза. Ожидается, что количество операций увеличится с 700 до 900 в месяц, что сократит время ожидания для пациентов.

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова напомнила, что фонд уже не первый раз помогает госпиталю: в 2019 году учреждение получило от него реабилитационное оборудование на сумму более 7 млн рублей. С 2017 года адресную медицинскую помощь от фонда получили 153 ветерана Курганской области на общую сумму свыше 21 млн рублей.

Герой России, референт Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Романов поздравил госпиталь с получением нового оборудования. Он отметил, что помощь фонда «Память поколений» позволила многим ветеранам не только восстановить здоровье, но и вернуться к полноценной жизни.

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время поддержку получили более 19 тысяч человек по всей стране.