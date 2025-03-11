Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом 11 марта заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Майк Уолтц

«Мы продвигаемся», — сказал он в ответ на вопрос журналистов CNN о ходе переговоров в Джидде.

Ранее 11 марта телеканал Al Arabiya сообщил, что в саудовской Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины, которые обсуждают урегулирование конфликта.

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